“Sliding Doors” | l’imprevedibilità del destino

(Di martedì 22 settembre 2020) Sliding Doors, diretto da Peter Howitt, è una commedia romantica del 1998. In questa pellicola ci sono tutti gli ingredienti di un qualsiasi film rosa: Gwyneth Paltrow è la protagonista, una ragazza che vive in punta di piedi ma ha in sé un grandissimo potenziale, e John Lynch è il fidanzato, un uomo debole che non riesce ad imporsi sulla sua ex, Jeanne Tripplehorn, e cede ai suoi comportamenti aggressivi e sensuali. John Hannah interpreta l’uomo che la protagonista conosce per caso e potrebbe rappresentare proprio il “lui” giusto, infine Zara Turner è la fedele amica di lei, che proprio quando ne ha bisogno la aiuta a guardarsi dentro e capire cosa prova e cosa dovrebbe fare per seguire il suo cuore. Come in ogni commedia romantica, prima o poi tutti i nodi vengono al pettine, e la protagonista affronta drammi e ferite che la ...