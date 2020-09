Skin annuncia il matrimonio con Ladyfag | «Ciò che ho sempre voluto»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) Nozze in vista per Deborah Anne Dyer, meglio conosciuta come Skin. L’artista britannica, 53 anni appena compiuti, ha infatti annunciato sui suoi profili social l’imminente matrimonio con l’attuale compagna, la performer e scrittrice canadese Ladyfag. «Dodici anni di preparazione e finalmente ecco quello che ho sempre voluto», scrive la cantante nella didascalia a margine di una serie di tenere foto.