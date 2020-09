Sindaco leghista sconfitto in Puglia: era l’unico candidato (Di martedì 22 settembre 2020) Era l’unico candidato Sindaco in un comune in provincia di Foggia. Salvini lo dava già come vincitore, ma è successo qualcosa di inaspettato. Sembra una barzelletta eppure è successo davvero. Siamo a Lesina, un comune in provincia di Foggia con poco più di 6mila anime. Lì, oltre al referendum e alle regionali, si è votato … L'articolo Sindaco leghista sconfitto in Puglia: era l’unico candidato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020) Era l’unicoin un comune in provincia di Foggia. Salvini lo dava già come vincitore, ma è successo qualcosa di inaspettato. Sembra una barzelletta eppure è successo davvero. Siamo a Lesina, un comune in provincia di Foggia con poco più di 6mila anime. Lì, oltre al referendum e alle regionali, si è votato … L'articoloin: era l’unicoproviene da YesLife.it.

LucaBizzarri : La candiderei come “Storia più triste dell’anno”. - SkyTG24 : Elezioni Lesina, c’è solo un candidato ma manca il quorum: non eletto sindaco leghista - HuffPostItalia : Cosa è successo a Lesina, dove il sindaco leghista ha perso (anche se era l'unico candidato) - risegari : RT @LucaBizzarri: La candiderei come “Storia più triste dell’anno”. - annasoReta : RT @perchetendenza: 'Lesina': Perché in questo comune in provincia di Foggia il leghista Primiano Di Mauro, unico candidato sindaco a capo… -