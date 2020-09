Serie C | Ghirelli amareggiato | “Sciopero dell’AIC errore micidiale | c’è il rischio crac”

Leggi su mediagol

(Di martedì 22 settembre 2020) L'AIC ha indetto uno sciopero che impedirà al campionato diC di avere inizio regolarmente.Il presidente della Lega Pro, Francesco, si è dettoper la scelta presa dai calciatori che potrebbe compromettere l'avvio della nuova staginoe. Le sue parole a ITALPRESS.C, l’AIC indice lo sciopero della prima giornata: “I calciatori non scenderanno in campo”. Il comunicato"Un. La sensazione è che manchi la consapevolezza della situazione attuale, visto che si indice uno sciopero su temi che possono portare al crac del calcio italiano: lavoreremo per riannodare i fili della situazione e per far capire la necessità della sostenibilità complessiva del sistema in un momento difficile. Senza ...