Serie C | adesso è ufficiale | l’Aic indice lo sciopero e la prima giornata salta

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 settembre 2020) Come anticipato dal vicepresidente Umberto Calcagno ieri, l'Assocalciatori ha annunciato ufficialmente lofacendore ladi campionato inC. Questa la nota: L’Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato diC, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nelladi campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi. L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile passo indietro della Lega Pro, rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva, ...