Senigallia al voto, Volpini avanti rispetto a Olivetti: si va verso il ballottaggio (Di martedì 22 settembre 2020) Non è ancora arrivato a metà lo spoglio a Senigallia, dove i cittadini sono stati chiamati ad eleggere il successore di Maurizio Mangialardi. Quando sono state scrutinate 23 sezioni su 43, Fabrizio ...

v_senigallia : Senigallia e l´hinterland al voto: l´affluenza definitiva Comune per Comune - v_senigallia : Le Marche chiamate al voto per Elezioni Regionali e Referendum: l´affluenza definitiva Comune per Comune… - v_senigallia : Affluenza al voto: domenica a Senigallia ha votato il 46,77% degli elettori - v_senigallia : Elezioni Regionali 2020: nelle Marche, alle ore 12.00 ha votato il 13,43% degli elettori - v_senigallia : Election day: nelle Marche l´affluenza al voto alle 12 è stata del 14.9% -

Ultime Notizie dalla rete : Senigallia voto Senigallia e l'hinterland al voto: l'affluenza definitiva Comune per Comune Vivere Senigallia E' il giorno dei sindaci. Parcaroli al primo turno a Macerata, a Senigallia ballottaggio Volpini-Olivetti, a Fermo sarà Calcinaro bis. Gli altri eletti

ANCONA - Non solo refererendum ed elezioni regionali: in 17 comuni delle Marche si è votato anche rinnovare sindaci e consigli comunali. E da questa mattina è partito lo scrutinio in 17 comuni delle ...

Elezioni Senigallia 2020, risultati. Volpini e Olivetti verso il ballottaggio

Per approfondire Il voto negli altri Comuni delle Marche- I risultati delle elezioni regionali - L'esito del referendum Non solo Senigallia, però: nella provincia di Ancona si è votato anche a Loreto ...

