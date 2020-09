Seggio suppletivo Sardegna | al Senato eletto Carlo Doria del centrodestra | sconfitto il M5S

lallallerio : @janavel7 No ha già detto che hanno vinto il seggio suppletivo in Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Seggio suppletivo

News Mondo

Seggi riaperti questa mattina alle 7, e fino alle 15, per il referendum sul taglio dei Parlamentari, le suppletive per il Senato in 2 collegi di Veneto e Sardegna, elezioni regionali e amministrative.Per la prima volta i cittadini sono chiamati alle urne da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus nel nostro Paese. Si vota per le elezioni regionali in Veneto, Marche, Liguria, Toscana, Campania, ...