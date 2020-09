Secondo la Guardia di Finanza il calciatore Luis Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande del suo esame di lingua italiana (Di martedì 22 settembre 2020) La Guardia di Finanza avrebbe accertato delle irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana che il calciatore uruguaiano del Barcellona Luis Suarez ha sostenuto a Perugia lo scorso 17 settembre. Secondo Repubblica Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande. Leggi su ilpost (Di martedì 22 settembre 2020) Ladiaccertato delle irregolarità nella prova di certificazione dellache iluruguaiano del Barcellonaha sostenuto a Perugia lo scorso 17 settembre.Repubblicainle

ilpost : Secondo la Guardia di Finanza il calciatore Luis Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande del suo esame di… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Secondo la Guardia di Finanza il calciatore Luis Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande del suo esame di lingua itali… - rangelucci : RT @ilpost: Secondo la Guardia di Finanza il calciatore Luis Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande del suo esame di lingua itali… - yuna_hikari : RT @ilpost: Secondo la Guardia di Finanza il calciatore Luis Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande del suo esame di lingua itali… - BeppeGiulietti : RT @ilpost: Secondo la Guardia di Finanza il calciatore Luis Suarez avrebbe conosciuto in anticipo le domande del suo esame di lingua itali… -