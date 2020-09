“Se lo bocciate ci fanno attentati terroristici”. La Procura di Perugia indaga sull’esame di italiano di Luis Suarez: “Domande concordate” (Di martedì 22 settembre 2020) “Tornando seri… Hai una grande responsabilità perché se lo bocciate ci fanno gli attentati terroristici“, “ma ti pare che lo bocciamo!”. “Oggi c’ho l’ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica ‘na parola“, “e che livello dovrebbe passà sto ragazzo… B1?”, “eee, non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1″. A parlare, nelle intercettazioni effettuate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, sono i docenti dell’università per Stranieri di Perugia che di lì a pochi giorni avrebbero dovuto sottoporre all’esame di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Tornando seri… Hai una grande responsabilità perché se locigliterroristici“, “ma ti pare che lo bocciamo!”. “Oggi c’ho l’ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica ‘na parola“, “e che livello dovrebbe passà sto ragazzo… B1?”, “eee, non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1″. A parlare, nelle intercettazioni effettuate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di, sono i docenti dell’università per Stranieri diche di lì a pochi giorni avrebbero dovuto sottoporre all’esame di ...

FootballAndDre1 : 'se lo bocciate, ci fanno attentati'... Un commento, di grazia.... Inutile parlare con gli Juventini, negano pure calciopoli... - Rturcato83 : RT @CalcioFinanza: Altri stralci delle intercettazioni sul caso Suarez: «Quello non spiccica 'na parola, non coniuga i verbi, parla all'inf… - ZaLatan23 : Penultima riga : 'sé lo bocciate ci fanno attentati' .. Ho letto bene ??? @DondiegoSospeso @pisto_gol @ZZiliani - masterofmate : RT @fattoquotidiano: “Se lo bocciate ci fanno attentati terroristici”. La Procura di Perugia indaga sull’esame di italiano di Luis Suarez:… - SoloEsclusivInt : 'Se lo bocciate ci fanno attentati' Ok ridere per tutta la situazione, ma qui, su questa frase, proprio non ci rie… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se bocciate Vaccino influenza, Tar Lazio conferma l'obbligo Affaritaliani.it