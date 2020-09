Se il marito di Hilary Duff si tatua «Hilary» sul sedere | fin dove può arrivare l’amore?

(Di martedì 22 settembre 2020) Lo ricordiamo tutti, Francesco Totti, con la maglia bianca sotto quella giallo-rossa. «Sei unica», urlava agli spalti dell’Olimpico, perché chiunque sapesse quanto raro era il suo amore per Ilary Blasi. Totti, le braccia larghe e il sorriso rivolto al cielo, lo ha detto sempre così, con una maglietta che può tutto. E, a tratti, ci si è commossi nel constatare quanto bisogno di condivisone avesse il Pupone. Quanto dovesse dirlo ad altri perché potesse esistere davvero, questo suo amore per Ilary Blasi. Totti è stato (anche) le sue magliette. Ma, in America, un innamorato gli ha sottratto il primato delle parole scritte perché altri possano leggerle.

mtvitalia : 'Buona fortuna a vincere una litigata con tua moglie quando il suo nome è tatuato sulla tua chiappa' ???? #HilaryDuff -

The Gossipers

Cosa sarebbero disposti a fare i vostri partner per amore? Matthew Koma, marito da 10 mesi di Hilary Duff non ha avuto dubbi: per la biondina è stato disposto a farsi fare un tattoo sul sedere. Sì, av ...Hilary e Matthew si sono sposati il 21 dicembre 2019 in una cerimonia piccola e discreta nella loro casa di Los Angeles. Hilary è stata sposata dal 2010 al 2016 con l'ex giocatore di hockey ...