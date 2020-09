Scuola, disabilità senza sostegno (Di martedì 22 settembre 2020) Se la didattica a distanza è stata deleteria per molti studenti, ancora di più lo è stata per i ragazzi con handicap. Allontanati da compagni ed insegnanti, sono loro ad aver patito più di tutti i giorni del lockdown, imprigionati nelle loro stesse case. Il ritorno a Scuola, già di per sé caratterizzato dalle mille carenze di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, ha fatto rinascere il dibattito relativo al sostegno scolastico. Come sostenuto dalla Ministra Azzolina: «I mali del sostegno vengono da lontano: chi vive la Scuola lo sa» o, almeno, così dovrebbe. Secondo un report presentato da TuttoScuola il 59% degli alunni disabili – vale a dire sei su dieci – al ritorno in classe troverà insegnanti mai visti prima, ... Leggi su leurispes (Di martedì 22 settembre 2020) Se la didattica a distanza è stata deleteria per molti studenti, ancora di più lo è stata per i ragazzi con handicap. Allontanati da compagni ed insegnanti, sono loro ad aver patito più di tutti i giorni del lockdown, imprigionati nelle loro stesse case. Il ritorno a, già di per sé caratterizzato dalle mille carenze di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, ha fatto rinascere il dibattito relativo alscolastico. Come sostenuto dalla Ministra Azzolina: «I mali delvengono da lontano: chi vive lalo sa» o, almeno, così dovrebbe. Secondo un report presentato da Tuttoil 59% degli alunni disabili – vale a dire sei su dieci – al ritorno in classe troverà insegnanti mai visti prima, ...

