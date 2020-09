Scuola, a Napoli l’apertura potrebbe slittare al 28 settembre. De Magistris: Aule da sanificare dopo il voto (Di martedì 22 settembre 2020) A Napoli le scuole che sono sede di seggio elettorale potrebbero aprire lunedì 28 e non il 24. Lo apprende l’Ansa dal sindaco, Luigi de Magistris. Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dirigenti scolastici. All’origine del possibile slittamento le difficoltà della Asl a effettuare in appena 24 ore le sanificazioni di tutti i plessi interessati dalle elezioni. “Nelle scuole sede di seggi ancora oggi sono in corso gli scrutini – ha detto de Magistris – e da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore la Asl, che è impegnata anche in altri campi, potrebbe non essere in grado di garantire la sanificazione in tutti gli istituti. Pertanto è verosimile che ci possa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) Ale scuole che sono sede di seggio elettoralero aprire lunedì 28 e non il 24. Lo apprende l’Ansa dal sindaco, Luigi de. Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dirigenti scolastici. All’origine del possibile slittamento le difficoltà della Asl a effettuare in appena 24 ore le sanificazioni di tutti i plessi interessati dalle elezioni. “Nelle scuole sede di seggi ancora oggi sono in corso gli scrutini – ha detto de– e da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore la Asl, che è impegnata anche in altri campi,non essere in grado di garantire la sanificazione in tutti gli istituti. Pertanto è verosimile che ci possa ...

