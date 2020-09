Scorie radioattive in Italia: Trino potrebbe depositare il deposito nazionale (Di martedì 22 settembre 2020) “Se Trino sarà compresa nei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale Unico delle Scorie radioattive in Italia, e se i territori potranno dichiararsi disponibili, noi potremmo non dire di no: è un occasione che il territorio e il Piemonte non dovrebbero farsi sfuggire”. Così il sindaco Daniele Pane, sulla questione della Cnapi (Carta delle aree potenzialmente idonee) e sulla possibilità di ospitare il deposito nazionale delle Scorie radioattive e il Parco Tecnologico, che l’Italia attende da anni. Trino è sede della ex centrale nucleare Enrico Fermi, spenta dopo il referendum del 1987 e attualmente in fase di decomissioning. ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) “Sesarà compresa nei siti idonei ad ospitare ilUnico dellein, e se i territori potranno dichiararsi disponibili, noi potremmo non dire di no: è un occasione che il territorio e il Piemonte non dovrebbero farsi sfuggire”. Così il sindaco Daniele Pane, sulla questione della Cnapi (Carta delle aree potenzialmente idonee) e sulla possibilità di ospitare ildellee il Parco Tecnologico, che l’attende da anni.è sede della ex centrale nucleare Enrico Fermi, spenta dopo il referendum del 1987 e attualmente in fase di decomissioning. ...

Un tema che rimane sempre attuale è sicuramente quello legato all’energia, essa infatti è una risorsa a dir poco indispensabile per l’intero pianeta, con una richiesta sempre più crescente che spinge ...

