Scippa una turista | incastrato dalle telecamere

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gio del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. È stato arrestato Francesco Ferrone, 42 anni, gravemente indiziato di furto con strappo. L’uomo, in seguito ad attività investigativa, è ritenuto responsabile di aver strappato la borsa ad unaitaliana che, la mattina del 25 luglio scorso, stava passeggiando a Corso Umberto con degli amici, e di essere poi fuggito a bordo di uno scooter e successivamente rintracciato dai “Falchi” in via Foria. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ed al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e dai suoi amici, è stato ricostruito il ...