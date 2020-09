Sardine | delirante lettura del voto | perdono tutti tranne attivisti loro e del Pd Ma che film hanno visto?

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 settembre 2020) Ladelalle regionali per leè a senso unico:vinto, militanti del Pd e i cittadini che in mesi difficiliscelto di esserci. Dunque, se il centrosinistra a guida Zingaretti per i proseliti ittici è il grande trionfatore, chi sarà mai il solo sconfitto? Ma è presto detto (e neanche troppo difficile individuarlo): Matteo Salvini, definito dai pesci sempre più rossi nati nel novembre dell’anno scorso, lo «sconfitto senza appello»., ladelQuanta demagogia e quanta sfrontatezza, queste. Non paghi di aver nelle scorse ore offeso ...