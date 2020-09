San Giorgio del Sannio come il capoluogo: posticipato il rientro a scuola (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Anche a San Giorgio del Sannio era nell’aria la possibilità che la scuola non iniziasse il prossimo 24 settembre, ora c’è l’ufficialità: le scuole di ogni ordine e grado, riprenderanno la loro attività il prossimo 1° ottobre. Il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, pochi minuti fa ha firmato la circolare con la quale ordina che l’inizio dell’anno scolastico 2020-21 e posticipato al 1° ottobre, e alla base della scelta del primo cittadino, così come del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, c’è la preoccupazione per la risalita della curva dei contagi da Covid-19 che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – Anche a Sandelera nell’aria la possibilità che lanon iniziasse il prossimo 24 settembre, ora c’è l’ufficialità: le scuole di ogni ordine e grado, riprenderanno la loro attività il prossimo 1° ottobre. Il sindaco di Sandel, Mario Pepe, pochi minuti fa ha firmato la circolare con la quale ordina che l’inizio dell’anno scolastico 2020-21 eal 1° ottobre, e alla base della scelta del primo cittadino, cosìdel sindaco di Benevento, Clemente Mastella, c’è la preoccupazione per la risalita della curva dei contagi da Covid-19 che ...

