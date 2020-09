Samanta Togni è la nuova conduttrice de “I Fatti Vostri”, avete mai visto sua mamma? La somiglianza è sotto gli occhi di tutti. (Di martedì 22 settembre 2020) Samanta Togni è uno dei volti noti della televisione italiana pù seguiti, discussi e chiacchierati del momento. La showgirl ed ex maestra di ballo ha inFatti lasciato definitivamente il programma di Milly Carlucci Ballando Con Le Stelle per diventare presentatrice e nuovo volto femminile del programma “I Fatti Vostri” in onda su Rai due, al fianco di Giancarlo Magalli. Proprio Magalli era stato nell’occhio del ciclone in questi ultimi tempi, a causa di alcune dichiarazioni riferite ad Adriana Volpe e Marcello Cirillo riguardanti il suo modo di lavorare. Nonostante questo il programma, ripartito da poco sembra aver avuto il consueto successo. Molti erano scettici sul ruolo che avrebbe ricoperto Samanta Togni, alla sua prima esperienza di ... Leggi su virali.video (Di martedì 22 settembre 2020)è uno dei volti noti della televisione italiana pù seguiti, discussi e chiacchierati del momento. La showgirl ed ex maestra di ballo ha inlasciato definitivamente il programma di Milly Carlucci Ballando Con Le Stelle per diventare presentatrice e nuovo volto femminile del programma “IVostri” in onda su Rai due, al fianco di Giancarlo Magalli. Proprio Magalli era stato nell’o del ciclone in questi ultimi tempi, a causa di alcune dichiarazioni riferite ad Adriana Volpe e Marcello Cirillo riguardanti il suo modo di lavorare. Nonostante questo il programma, ripartito da poco sembra aver avuto il consueto successo. Molti erano scettici sul ruolo che avrebbe ricoperto, alla sua prima esperienza di ...

Angy_05_12 : RT @_elisarcastic: Mi sembra il momento giusto per ribadire che mi manca Samanta Togni #BallandoConLeStelle - _elisarcastic : Mi sembra il momento giusto per ribadire che mi manca Samanta Togni #BallandoConLeStelle - whatwellsaid : Ma in che senso non c'è Samanta Togni a Ballando con le stelle???? E io cosa ne devo fare della mia bisessualità??????? - LauraBini11 : #BallandoConLeStelle Solo io sento la mancanza di Alessandra Tripoli e Samanta Togni????? ???? Spero che la Togni tor… - grazianini : La Isoardi compensa l'assenza di Samanta Togni #BallandoConLeStelle -