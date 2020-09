“Salvini ha sbagliato, così sembra il perdente” (Di martedì 22 settembre 2020) FIRENZE – Alle regionali “Salvini sicuramente non ha vinto, anche se dire che ha perso forse e’ troppo”. Ed ha commesso un errore come in Emilia-Romagna: “Ha gestito male” la campagna elettorale, “creato delle aspettative sbagliate. Perche’ e’ evidente che quando si pone l’accento sulla spallata al governo e il cappotto elettorale” nelle varie regioni “non arriva, la percezione diffusa e’ che tu sia il perdente“. Lo spiega alla ‘Dire’ Edoardo Bressanelli, ricercatore di scienza politica all’istituto Dirpolis (diritto, politica, sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) FIRENZE – Alle regionali “Salvini sicuramente non ha vinto, anche se dire che ha perso forse e’ troppo”. Ed ha commesso un errore come in Emilia-Romagna: “Ha gestito male” la campagna elettorale, “creato delle aspettative sbagliate. Perche’ e’ evidente che quando si pone l’accento sulla spallata al governo e il cappotto elettorale” nelle varie regioni “non arriva, la percezione diffusa e’ che tu sia il perdente“. Lo spiega alla ‘Dire’ Edoardo Bressanelli, ricercatore di scienza politica all’istituto Dirpolis (diritto, politica, sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

