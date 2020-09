Salvini e Meloni rischiano di farsi male a vicenda

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) Diamo tempo adi capire cos’è successo, di riassorbire il colpo e riordinare le idee dopo la prima mancata vittoria della carriera. A caldo se l’è presa con le «vecchie facce» dei candidati al Sud, come se il fiasco fosse colpa dei Fitto o dei Caldoro e di chi glieli ha messi sul piatto (leggie Berlusconi); ma tra qualche giorno, non appena sarà sbollita la delusione e riuscirà a leggere i risultati con più giudizio, Matteo vedrà che in fondo non ha fatto scintille nemmeno la sua candidata in Toscana. Si accorgerà che la Lega è arretrata ovunque rispetto al trionfo delle scorse elezioni europee. E magari prenderà atto che nelle Regionali hanno pesato fattori su cui è inutile giocare allo scaricabarile con gli alleati del centrodestra. Anzitutto, ...