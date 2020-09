Salvini con la polo della Misericordia di Ponsacco. Che protesta: "Ci ha strumentalizzato" (Di martedì 22 settembre 2020) Ponsacco, Pisa,, 22 settembre 2020 - Come è arrivata a Matteo Salvini la polo della Misericordia di Ponsacco? Se lo chiede la stessa associazione di volontariato, che stigmatizza la scelta di ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 settembre 2020), Pisa,, 22 settembre 2020 - Come è arrivata a Matteoladi? Se lo chiede la stessa associazione di volontariato, che stigmatizza la scelta di ...

carlaruocco1 : DUE VILLE PER I CONTABILI DELLA #LEGA DI #SALVINI CON I SOLDI DELLA REGIONE Parte degli 800mila euro dei soldi del… - NicolaPorro : Alle #elezioni la coalizione non ha sfondato, ma è inutile prendersela con #Salvini e #Meloni: al #centrodestra man… - bendellavedova : .@nzingaretti se la prende con @Piu_Europa? Non gli vanno giù i tanti del #PD che si sono uniti al nostro No al… - MarioBubu : RT @BObliterato: Il grosso problema dei legaioli è che adesso hanno sul gobbo manifesti con il faccione di Salvini per 49 milioni... ?????? - giantico : RT @Mauro55245449: La LEGA primo partito nelle MARCHE con il massimo dei consiglieri....grazie a Salvini -