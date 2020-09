Salvini all’angolo: il costo della sconfitta contro Zaia e Meloni (Di martedì 22 settembre 2020) L’exploit di Zaia in Veneto e il sorpasso della Meloni al sud mettono all’angolo Salvini che è spettatore di un futuro che doveva essere suo. Un miracolo che ha il nome di Emiliano, un’escalation che ha il nome di Zaia: il risultato è una punizione per il leader della Lega, Salvini che si trova messo … L'articolo Salvini all’angolo: il costo della sconfitta contro Zaia e Meloni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) L’exploit diin Veneto e il sorpassoal sud mettono all’angoloche è spettatore di un futuro che doveva essere suo. Un miracolo che ha il nome di Emiliano, un’escalation che ha il nome di: il risultato è una punizione per il leaderLega,che si trova messo … L'articoloall’angolo: ilproviene da www.meteoweek.com.

giuseppebertolu : RT @GiuliaCortese1: Sono felice della vittoria di #DeLuca in #Campania. Si è sempre dimostrato capace di mettere all’angolo e ridicolizzare… - nonnaangela60 : RT @GiuliaCortese1: Sono felice della vittoria di #DeLuca in #Campania. Si è sempre dimostrato capace di mettere all’angolo e ridicolizzare… - cesarebrogi1 : RT @GiuliaCortese1: Sono felice della vittoria di #DeLuca in #Campania. Si è sempre dimostrato capace di mettere all’angolo e ridicolizzare… - FRANKYNO79 : RT @GiuliaCortese1: Sono felice della vittoria di #DeLuca in #Campania. Si è sempre dimostrato capace di mettere all’angolo e ridicolizzare… - FlaGu52 : RT @GiuliaCortese1: Sono felice della vittoria di #DeLuca in #Campania. Si è sempre dimostrato capace di mettere all’angolo e ridicolizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini all’angolo Zinzi, con Salvini per un centrodestra pronto a guidare la Campania l'eco di caserta