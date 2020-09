Salmone al forno con zucchine e olive

(Di martedì 22 settembre 2020) Per un pranzo estivo non c’è niente di meglio di un bel trancio dial, un piatto rapido e leggero. Se poi ci aggiungiamo anche lee lediventa proprio un secondo perfetto. Un’alternativa semplice, ma piena di gusto che accontenterà sicuramente anche i più piccoli. Vediamo insieme la ricetta. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 4 filetti dimedie150 g disnocciolate4 cucchiai di pangrattatoSale fino q.b.2 cucchiai di olio evoPeperoncino piccante (facoltativo)Per preparare il per prima cosa ricordatevi di mettere a scongelare i tranci dialmeno 4-5 ore prima, se li avete congelati e non avete il microonde. Una volta scongelati potete ...

vodkallafragolx : che buono il salmone al forno - Scuilibrato4Key : Mi ho mangiato un bel trancio di Salmone a forno #UltimOra - PatateLapetite : RT @ChefGir_: #ricetta #Salmone al forno con #Pomodorini e #Patate al #Vino bianco - - ChefGir_ : #ricetta #Salmone al forno con #Pomodorini e #Patate al #Vino bianco - - frignacolada : Al ristorante: -ciao cosa mangi? Oggi abbiamo il salmone al forno con purè di patate -grazie ma non mangio carne e… -

