Salerno, un plebiscito per De Luca: sfiorato il 74% delle preferenze (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un plebiscito per Vincenzo De Luca nella “sua” Salerno. Il neo presidente della Regione si avvicina al 74% delle preferenze, staccando abbondantemente gli antagonisti, in primis Stefano Caldoro che si ferma al di sotto del 18%. Non riesce a entrare nella provincia salernitana neanche il Movimento Cinque Stelle, Valeria Ciarambino si ferma al 6,44%. Solo briciole per gli altri che non riescono a raggiungere neanche il punto percentuale. Il risultato del singolo, va a incidere anche su quello dei partiti. Il Pd risulta il più votato con il 17,33%, subito seguito dal gruppo De Luca Presidente che supera di poco i 10 punti percentuali. Nonostante il successo, non può essere soddisfacente, ai fini del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unper Vincenzo Denella “sua”. Il neo presidente della Regione si avvicina al 74%, staccando abbondantemente gli antagonisti, in primis Stefano Caldoro che si ferma al di sotto del 18%. Non riesce a entrare nella provincia salernitana neanche il Movimento Cinque Stelle, Valeria Ciarambino si ferma al 6,44%. Solo briciole per gli altri che non riescono a raggiungere neanche il punto percentuale. Il risultato del singolo, va a incidere anche su quello dei partiti. Il Pd risulta il più votato con il 17,33%, subito seguito dal gruppo DePresidente che supera di poco i 10 punti percentuali. Nonostante il successo, non può essere soddisfacente, ai fini del ...

“La Campania non ha bisogno di cabarettisti dai quali ha invece bisogno di essere liberata”. Lo ha detto Matteo Salvini con riferimento al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad ...

