Salerno, c’è ordinanza del sindaco Napoli: le scuole riaprono il 28 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche a Salerno le scuole di ogni ordine grado riapriranno quattro giorni dopo l’apertura stabilita dall’ordinanza regionale, il 24 settembre. Nel pomeriggio di oggi il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato l’ordinanza che rimanda di ulteriori quattro giorni il suono della prima campanella anche nelle scuole della città di Salerno. Il primo cittadino ha così accolto le istanze avanzate dai dirigenti scolastici degli istituti cittadini, ordinando il rinvio dell’inizio delle attività didattiche al prossimo lunedì 28 settembre. La decisione si è resa necessaria per consentire il completamento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche aledi ogni ordine grado riapriranno quattro giorni dopo l’apertura stabilita dall’regionale, il 24. Nel pomeriggio di oggi ilVincenzoha firmato l’che rimanda di ulteriori quattro giorni il suono della prima campanella anche nelledella città di. Il primo cittadino ha così accolto le istanze avanzate dai dirigenti scolastici degli istituti cittadini, ordinando il rinvio dell’inizio delle attività didattiche al prossimo lunedì 28. La decisione si è resa necessaria per consentire il completamento ...

