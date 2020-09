Salcedo e Pessina, è tutto pronto per il loro ritorno all’Hellas Verona (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, che potrebbe diventare uno 3-0 a tavolino per il “pasticcio Diawara“, l’Hellas Verona è pronto a gettarsi sul calciomercato con l’intento di rafforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric, tecnico dei veronesi. Il club sta pianificando due ritorni in città: si tratta di Eddie Salcedo e Matteo Pessina. Gli incontri di ieri sono andati a buon fine ed il mister croato potrebbe abbracciare nuovamente due pedine della scorsa, fantastica, stagione di Serie A. Salcedo (Autore: Alessandro Sabattini Ringraziamenti: Getty Images)Salcedo e Pessina pronti per l’Hellas Verona: trattativa calda Piste caldissime che potrebbero scaldarsi definitivamente. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, che potrebbe diventare uno 3-0 a tavolino per il “pasticcio Diawara“, l’Hellasa gettarsi sul calciomercato con l’intento di rafforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric, tecnico dei veronesi. Il club sta pianificando due ritorni in città: si tratta di Eddiee Matteo. Gli incontri di ieri sono andati a buon fine ed il mister croato potrebbe abbracciare nuovamente due pedine della scorsa, fantastica, stagione di Serie A.(Autore: Alessandro Sabattini Ringraziamenti: Getty Images)pronti per l’Hellas: trattativa calda Piste caldissime che potrebbero scaldarsi definitivamente. ...

Dopo l'incoraggiante esordio in campionato contro la Roma, l'Hellas Verona è pronta a rinforzarsi ulteriormente sul mercato con due vecchie conoscenze, tra cui un calciatore di proprietà dell'Inter.

