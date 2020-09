Sabrina Salerno | balletto sexy a I Soliti Ignoti | Amadeus resta a bocca aperta

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020), ospite dia I, lascia tutti senza parole. Tra vestitino aderente e, è lei la vera protagonista dello show(fonte foto: Instagram, @fficial)è una delle showgirl più amate. Da quando negli anni 80 faceva impazzire mezzo mondo con la sua hit Boys Boys Boys, la cantante negli anni non ha perso la sua proverbiale bellezza. Il tempo sembra non passare per lei che, a 52 anni, è più in forma che mai. Lo testimoniano i numerosi scatti provocanti presenti sul suo profilo di Instagram, dove ogni volta, i fan ...