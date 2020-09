Ron Cobb, l’immaginario collettivo della fantascienza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fumettista, designer cinematografico e anche brevemente regista e sceneggiatore, Ron Cobb – scomparso lunedì a 83 anni – ha contribuito con le sue creazioni e i suoi input a plasmare l’immaginario fantascientifico fra gli anni 70 e i 90. Ha infatti preso parte alla realizzazione di alcuni oggetti, personaggi e ambientazioni fra i più memorabili di quegli anni, dalla navicella Nostromo di Alien alle creature che nel primo Guerre Stellari popolano il bar di Mos Eisley – dove Luke Skywalker … Continua L'articolo Ron Cobb, l’immaginario collettivo della fantascienza proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fumettista, designer cinematografico e anche brevemente regista e sceneggiatore, Ron– scomparso lunedì a 83 anni – ha contribuito con le sue creazioni e i suoi input a plasmare l’immaginario fantascientifico fra gli anni 70 e i 90. Ha infatti preso parte alla realizzazione di alcuni oggetti, personaggi e ambientazioni fra i più memorabili di quegli anni, dalla navicella Nostromo di Alien alle creature che nel primo Guerre Stellari popolano il bar di Mos Eisley – dove Luke Skywalker … Continua L'articolo Ron, l’immaginarioproviene da il manifesto.

