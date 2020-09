Roma, storia di uno strafalcione dietro l’altro (Di martedì 22 settembre 2020) Non riconosciamo la Roma, sinceramente ci saremmo molto di più dall’insediamento di Friedkin. Non discutiamo che possano arrivare tempi migliori, anzi sicuramente arriveranno per lo spessore della proprietà, ma le prime settimane sono state catastrofiche. Mai abbiamo visto un club passato di mano andare sul mercato senza un direttore sportivo, con tutto il rispetto per De Sanctis che dovrebbe farsi le ossa e che non può agire in prima persona con risultati confortanti. Nessun direttore sportivo, navigazione a vista. La vicenda Dzeko è stata imbarazzante, non schierarlo a Verona perché l’idea era quello di darlo alla Juve e poi sappiamo com’è finita. Non avere un altro attaccante in assenza di Dzeko errore ancora più grave. La vicenda Diawara e la sconfitta a tavolino è di un imbarazzo con ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Non riconosciamo la, sinceramente ci saremmo molto di più dall’insediamento di Friedkin. Non discutiamo che possano arrivare tempi migliori, anzi sicuramente arriveranno per lo spessore della proprietà, ma le prime settimane sono state catastrofiche. Mai abbiamo visto un club passato di mano andare sul mercato senza un direttore sportivo, con tutto il rispetto per De Sanctis che dovrebbe farsi le ossa e che non può agire in prima persona con risultati confortanti. Nessun direttore sportivo, navigazione a vista. La vicenda Dzeko è stata imbarazzante, non schierarlo a Verona perché l’idea era quello di darlo alla Juve e poi sappiamo com’è finita. Non avere un altro attaccante in assenza di Dzeko errore ancora più grave. La vicenda Diawara e la sconfitta a tavolino è di un imbarazzo con ...

VirtusRoma : San Paolo, 22 settembre 1984. La Virtus Roma alla conquista del mondo. ???? La formazione allenata da coach Bianchi… - virginiaraggi : Ieri sera abbiamo illuminato Porta Pia, uno dei luoghi simbolo di Roma e della storia del nostro Paese. In collabor… - virginiaraggi : Questa mattina, presso lo Stadio ‘Paolo Rosi’, abbiamo dato inizio alle celebrazioni per ricordare le prime Paralim… - luragiuseppe : RT @lucabattanta: La storia della ristoratrice di Roma con €3000 di tari da pagare e i rifiuti in strada. E si vantavano di aver dato €600… - Fef58 : RT @lucabattanta: La storia della ristoratrice di Roma con €3000 di tari da pagare e i rifiuti in strada. E si vantavano di aver dato €600… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma storia Roma, storia di uno strafalcione dietro l’altro alfredopedulla.com Velletri – Al Polo Espositivo “Juana Romani” dell’Istituto Cesare Battisti si conserva la memoria di Luigi Magni e Lucia Mirisola

La signora Lucia Mirisola, moglie e scenografa – costumista del regista romano LUIGI MAGNI, per volontà testamentaria, ha disposto che tutto il materiale raccolto in oltre mezzo secolo di carriera dal ...

Da Sangiorgi a Dalla Chiesa, nel libro della DIA cento anni di lotta alla mafia

"Una vera e propria fotografia", come è stata definita dal generale Giuseppe Governale alla presentazione a Roma, "fatta da due investigatori ... Altre volte nella storia è stata in difficoltà, ...

La signora Lucia Mirisola, moglie e scenografa – costumista del regista romano LUIGI MAGNI, per volontà testamentaria, ha disposto che tutto il materiale raccolto in oltre mezzo secolo di carriera dal ..."Una vera e propria fotografia", come è stata definita dal generale Giuseppe Governale alla presentazione a Roma, "fatta da due investigatori ... Altre volte nella storia è stata in difficoltà, ...