Roma | si dimette il segretario Pantaleo Longo per il caos Diawara

(Di martedì 22 settembre 2020) Ildellasi è dimesso. Il dirigente, arrivato insieme a Petrachi dal Torino, ha deciso di pagare le colpe delgenerato dall’omissione dell’inserimento di Amadounella lista dei 25 da consegnare alla Lega Serie A: all’interno del club capitolino hanno considerato il giocatore – erroneamente – ancora ventiduenne, e da non in lista ha giocato a 23 anni contro il Verona. Per questo motivo dovrebbe arrivare una clamorosa sconfitta a tavolino eha deciso di rassegnare le dimissioni.