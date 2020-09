Roma, sconfitta a tavolino: la decisione del Giudice Sportivo (Di martedì 22 settembre 2020) Ufficiale la sconfitta a tavolino per la Roma, colpevole di non aver inserito Diawara nella lista dei giocatori: il dispositivo del Giudice Sportivo La decisione del Giudice Sportivo è arrivata e purtroppo per la Roma non ci sono sconti. Ufficiale la sconfitta a tavolino (3-0) contro l’Hellas Verona per non aver inserito Diawara nella lista degli over. Un errore che il club paga caro, una disattenzione che ha un precedente (Sassuolo-Pescara 0-3). Diawara è stato inserito nella lista U22 nonostante avesse compiuto nel mese di luglio 23 anni. Insindacabile la disposizione del Giudice Sportivo. IL COMUNICATO “Il Giudice ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Ufficiale laper la, colpevole di non aver inserito Diawara nella lista dei giocatori: il dispositivo delLadelè arrivata e purtroppo per lanon ci sono sconti. Ufficiale la(3-0) contro l’Hellas Verona per non aver inserito Diawara nella lista degli over. Un errore che il club paga caro, una disattenzione che ha un precedente (Sassuolo-Pescara 0-3). Diawara è stato inserito nella lista U22 nonostante avesse compiuto nel mese di luglio 23 anni. Insindacabile la disposizione del. IL COMUNICATO “Il...

