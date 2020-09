Roma sconfitta a tavolino contro il Verona per il caso Diawara, ora è UFFICIALE: come cambia la classifica (Di martedì 22 settembre 2020) Il Giudice Sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino della Roma contro l’Hellas Verona. La decisione è arrivata per via dell’errore in distinta riguardante Amadou Diawara, che figurava nella lista degli Under-22. Essendo il centrocampista un Over, la svista è costata la sconfitta ai giallorossi (non più lo 0-0 maturato sul campo, ma 3-0 per i gialloblu). La Roma farà certamente ricorso. Di seguito il comunicato UFFICIALE. “Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma; considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Il Giudice Sportivo ha decretato ladellal’Hellas. La decisione è arrivata per via dell’errore in distinta riguardante Amadou, che figurava nella lista degli Under-22. Essendo il centrocampista un Over, la svista è costata laai giallorossi (non più lo 0-0 maturato sul campo, ma 3-0 per i gialloblu). Lafarà certamente ricorso. Di seguito il comunicato. “Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellase Soc.; considerato che la societàha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a ...

