Roma. Santa Cecilia: al via la bella stagione (Di martedì 22 settembre 2020) L'Accademia la chiama così, "la bella stagione", la stagione sinfonico-cameristica 2020-2021 all'Auditorium. "bella" può voler dire molte cose. Qui possiamo tradurre: densa, impegnativa, coraggiosa. E i primi due concerti danno il la: il 16 ottobre con Pappano che dirige il Te Deum di Bruckner e Das Lied von der Erde di Mahler, il 22 di nuovo con Pappano alle prese con un programma a dir poco vario (da Gabrieli a Stravinskij passando per Bach, Vivaldi e Mozart) e con Stefano Bollani solista; che non suona Gershwin ma il K488 di Mozart, il concerto per piano e orchestra con il sublime, celeberrimo Adagio in 6/8, su ritmo di "siciliana". Non lo si può negare: incuriosisce e fa gola. Il seguito è uno ...

