Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di Atac (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - riparte '+Ricicli +Viaggi', l'iniziativa di Atac che prevede la raccolta e il riciclo di bottiglie di plastica Pet attraverso le macchine eco-compattatrici presenti nelle stazioni metropolitane. Tornano oggi in funzione le prime due macchine nelle stazioni Anagnina e Cipro della Metro A, dopo lo stop dello scorso 13 marzo causato dall'emergenza sanitaria che ha limitato i flussi nelle stazioni impedendo l'uso dei compattatori. "Questa decisione è stata presa dopo aver verificato con esito positivo, alla luce delle nuove normative, la possibilità della riattivazione delle macchine per il riciclo", fa sapere Atac in una nota, sottolineando "il grande successo del progetto con oltre tre milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020), 22 set. (Adnkronos) -', l'diche prevede la raccolta e il riciclo di bottiglie di plastica Pet attraverso le macchine eco-compattatrici presenti nelle stazioni metropolitane. Tornano oggi in funzione le prime due macchine nelle stazionidella Metro A, dopo lo stop dello scorso 13 marzo causato dall'emergenza sanitaria che ha limitato i flussi nelle stazioni impedendo l'uso dei compattatori. "Questa decisione è stata presa dopo aver verificato con esito positivo, alla luce delle nuove normative, la possibilità della riattivazione delle macchine per il riciclo", fa saperein una nota, sottolineando "il grande successo del progetto con oltre tre milioni di ...

Raiofficialnews : “Andremo in viaggio con @UlisseRai1 “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall'alto e con un nuovo linguaggio le… - paolaparoletta : RT @Adnkronos: Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di #Atac - Adnkronos : Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di #Atac - aiaroma1 : #Cerimonia di apertura della stagione 2020 / 2021 della #sezione di Roma 1. Si riparte in sicurezza #Covid19… - PietrPiccinetti : Fiera di Roma: si riparte da Salute e Benessere: il post Covid e l'olio Extravergine sulla piattaforma Lemonn… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma riparte Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di Atac Metro Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di Atac

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riparte '+Ricicli +Viaggi', l'iniziativa di Atac che prevede la raccolta e il riciclo di bottiglie di plastica Pet attraverso le macchine eco-compattatrici presenti nelle ...

Tutto sul lavoro

Glielo abbiamo detto a luglio durante la manifestazione nazionale a Roma, glielo diciamo oggi in tutte le piazze ... e che oggi pensiamo ci siano le condizioni per poter fare. Ripartire dal lavoro ...

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riparte '+Ricicli +Viaggi', l'iniziativa di Atac che prevede la raccolta e il riciclo di bottiglie di plastica Pet attraverso le macchine eco-compattatrici presenti nelle ...Glielo abbiamo detto a luglio durante la manifestazione nazionale a Roma, glielo diciamo oggi in tutte le piazze ... e che oggi pensiamo ci siano le condizioni per poter fare. Ripartire dal lavoro ...