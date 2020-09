Roma perde 3-0 a tavolino la partita di Verona. Pasticcio Diawara (Di martedì 22 settembre 2020) Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di infliggere la sconfitta per 3-0 a tavolino ai giallorossi per aver schierato sabato sera, nella partita di esordio in campionato contro l'Hellas Verona, il centrocampista Amadou Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori consegnata alla Lega Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di infliggere la sconfitta per 3-0 aai giallorossi per aver schierato sabato sera, nelladi esordio in campionato contro l'Hellas, il centrocampista Amadou, non incluso nella lista dei 25 giocatori consegnata alla Lega

BUFERA A ROMA - Uno scenario che ha generato molte polemiche a Roma ... con l'attenzione tutta puntata sul tentativo di riavere indietro il punto perso per la decisione del Giudice Sportivo. Mentre ...

Caso Diawara, Verona-Roma 3-0 a tavolino: il verdetto del giudice sportivo. Pronto il ricorso

Il giudice sportivo della serie A ha appena inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista Diawara, non inclu ...

