Roma | pasticcio Diawara | ora rischia il 3-0 a tavolino con il Verona E il segretario Longo si dimette

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 settembre 2020) Inizia nel peggiore dei modi per lal’era Fredkin. Se già lo 0-0 dinon era stato un biglietto da visita convincente, ilvenuto a galla nelle ultime oredi peggiorare sensibilmente le cose. La società giallorossa, infatti, potrebbe perdere aper 0-3 la gara contro la squadra di Juric. Il motivo? Un banale errore in fase di trascrizione della distinta. Il centrocampista, infatti, non è stato inserito nella lista riservata ai 25 over della rosa, ma in quella degli Under 22, dove era stato inserito lo scorso anno. Il centrocampista ha compiuto 23 anni a luglio, avrebbe dovuto fare quindi il salto nella lista destinata ai giocatori definiti over. Così non è stato e ora la società giallorossa ...