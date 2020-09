Roma-Juventus, saranno scelti dagli sponsor i mille tifosi che presenzieranno all’Olimpico: i dettagli (Di martedì 22 settembre 2020) saranno scelti dagli sponsor i mille tifosi che assisteranno a Roma-Juventus.Una decisione definitiva dovrebbe essere presa oggi, ma quasi certamente i mille tifosi che domenica sera - alle 20.45 - potranno presenziare allo Stadio Olimpico per il big match della Serie A, saranno invitati da alcuni partner commerciali e sponsor del club giallorosso: soluzione già adottata da altre squadre nella prima giornata di campionato. I supporters invitati - scrive l'odierna edizione del Corriere della Sera -, saranno tutti posizionati in Tribuna Monte Mario e dovranno indossare la mascherina e posizionarsi uno ogni tre posti, rispettando ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020)che assisteranno a.Una decisione definitiva dovrebbe essere presa oggi, ma quasi certamente iche domenica sera - alle 20.45 - potranno presenziare allo Stadio Olimpico per il big match della Serie A,invitati da alcuni partner commerciali edel club giallorosso: soluzione già adottata da altre squadre nella prima giornata di campionato. I supporters invitati - scrive l'odierna edizione del Corriere della Sera -,tutti posizionati in Tribuna Monte Mario e dovranno indossare la mascherina e posizionarsi uno ogni tre posti, rispettando ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - ZZiliani : La Roma intenzionata a schierare Dzeko contro la Juventus. Prima però deve controllare che non sia ancora inserito… - OfficialASRoma : ?? Prima giornata di allenamento verso Roma-Juventus #ASRoma ???? - junews24com : Dzeko e la decisione già presa per Roma-Juve di domenica - - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Le ragioni economiche dietro allo stop Milik-Roma: Perché Milik non va alla Roma? In molti tra i… -