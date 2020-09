Roma | indagato il carabiniere che ha ucciso un ladro all’Eur

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 settembre 2020) “Eccesso colposo in uso legittimo delle armi”: per questo reato la Procura diha iscritto nel registro degli indagati il38enne che ha sparato eJalal Badawi, un siriano di 56 anni sorpreso la notte del 19 settembre a rubare all’interno di uno stabile in via Paolo di Doni, quartiere Eur, quadrante Sud della Capitale. Badawi, con precedenti per rapina, lesioni ed evasioni, poco prima di essereaveva colpito al petto con un cacciavite un militare, collega delche ha sparato, per tentare la fuga. I pm della Capitale hanno avviato l’indagine in seguito ad una prima informativa dei fatti. Da quanto si apprende, l’iscrizione del militare sarebbe un atto dovuto. Mario Bonito L'articoloil ...