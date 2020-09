Roma, il Carabiniere che ha ucciso Jamal Badani per salvare il collega è finito sotto inchiesta (Di martedì 22 settembre 2020) Il Carabiniere che sabato notte a Roma ha sparato e ucciso Jamal Badani dopo un tentativo di furto, è stato iscritto dagli inquirenti nel registro degli indagati. E’ indagato per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi il Carabiniere che nella notte tra sabato e domenica ha sparato e ucciso Jamal Badani, cittadino siriano di … L'articolo Roma, il Carabiniere che ha ucciso Jamal Badani per salvare il collega è finito sotto inchiesta proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020) Ilche sabato notte aha sparato edopo un tentativo di furto, è stato iscritto dagli inquirenti nel registro degli indagati. E’ indagato per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi ilche nella notte tra sabato e domenica ha sparato e, cittadino siriano di … L'articolo, ilche haperilproviene da leggilo.org.

bigmassimo : RT @07Emmedi: Procura di Roma ha aperto fascicolo per eccesso colposo in uso legittimo delle armi contro il carabiniere che ha ucciso il si… - yuri8674 : RT @07Emmedi: Procura di Roma ha aperto fascicolo per eccesso colposo in uso legittimo delle armi contro il carabiniere che ha ucciso il si… - Fabrifabtour : RT @07Emmedi: Procura di Roma ha aperto fascicolo per eccesso colposo in uso legittimo delle armi contro il carabiniere che ha ucciso il si… - cri11 : RT @07Emmedi: Procura di Roma ha aperto fascicolo per eccesso colposo in uso legittimo delle armi contro il carabiniere che ha ucciso il si… - albastraniera : RT @07Emmedi: Procura di Roma ha aperto fascicolo per eccesso colposo in uso legittimo delle armi contro il carabiniere che ha ucciso il si… -