Roma | dopo il caso Diawara si dimette il segretario generale Longo

(Di martedì 22 settembre 2020) Nella giornata di ieri è scoppiato illegato alla partita con l'Hellas Verona, che larischia di perdere a tavolino per aver schierato Amadousenza averlo inserito in lista.

MCriscitiello : Clamoroso: Pantaleo Longo, il dirigente della Roma che ha lasciato il club dopo il pasticcio Diawara con conseguent… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - ZZiliani : Concludendo. De Laurentiis manda a picco i piani della Juve e perde 25 milioni (ma può ancora vendere Milik all’est… - fefefeds : RT @MCriscitiello: Clamoroso: Pantaleo Longo, il dirigente della Roma che ha lasciato il club dopo il pasticcio Diawara con conseguente 3-0… - DTirinnanzu : RT @MCriscitiello: Clamoroso: Pantaleo Longo, il dirigente della Roma che ha lasciato il club dopo il pasticcio Diawara con conseguente 3-0… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dopo

TORINO - Dopo la vittoria all'esordio in campionato contro la Sampdoria, la Juventus si è ritrovata nel pomeriggio di oggi al JTC per intraprendere la propria marcia di avvicinamento al prossimo ...Migliorano le condizioni fisiche di Aurelio De Laurentiis che è in isolamento nella sua casa di Roma dopo essere risultato positivo al tampone per il covid-19. Il… Leggi ...