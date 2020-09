Roma, D’Alema sul caso Diawara: “Qui siamo oltre ciò che è accettabile” (Di martedì 22 settembre 2020) Il noto politico e giornalista, Massimo D’Alema, al termine del Premio Calalucci, ha espresso la propria opinione in merito al caso Diawara che ha portato alla sconfitta a tavolino della Roma contro il Verona: “Il tifoso della Roma e’ abituato a ogni genere di sofferenza, ma qui siamo oltre quello che e’ accettabile”. “Nel momento in cui verra’ accertata una responsabilita’ ci si aspetta che chi ha fatto questo ne risponda a societa’ e tifosi. Dzeko? Sconcertante come si sia evoluto il mancato trasferimento alla Juve. Ma se a Verona avesse giocato, almeno sul campo avremmo vinto”, ha concluso D’Alema. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Il noto politico e giornalista, Massimo D’Alema, al termine del Premio Calalucci, ha espresso la propria opinione in merito alche ha portato alla sconfitta a tavolino dellacontro il Verona: “Il tifoso dellae’ abituato a ogni genere di sofferenza, ma quiquello che e’ accettabile”. “Nel momento in cui verra’ accertata una responsabilita’ ci si aspetta che chi ha fatto questo ne risponda a societa’ e tifosi. Dzeko? Sconcertante come si sia evoluto il mancato trasferimento alla Juve. Ma se a Verona avesse giocato, almeno sul campo avremmo vinto”, ha concluso D’Alema.

