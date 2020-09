Roma | caso Diawara | il mistero della mail della Lega

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 settembre 2020) Oggi il Giudice prenderà una decisione sulche ha coinvolto laLarischia la sconfitta a tavolo 3-0 per la partita dello scorso sabato contro il Verona. Il motivo è da ricondurre al mancato inserimento dinella lista degli over. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe però un giallo riguardante una. Sabato mattina, la stessaavrebbe inviato una notifica allaper avvertire del problema;che a Trigoria non risulta. Inoltre, quando il sistema informatico ha evidenziato l’errore a due ore dall’inizio...