Rivara | il padre che ha ucciso il figlio lo ha abbracciato mentre gli sparava

(Di martedì 22 settembre 2020) I carabinieri li hanno trovati così sul lettone nella villetta. Forse già domani il nulla osta per i funerali

infoitinterno : Iris Pezzetti, la mamma del bambino ucciso dal padre a Rivara: “Vigliacco” - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: L'omicidio/suicidio di Rivara, dove aveva preso il padre la pistola? #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : L'omicidio/suicidio di Rivara, dove aveva preso il padre la pistola? #Pomeriggio5 - infoitinterno : Padre uccide il figlio e si suicida a Rivara, Cialdella: «Il fine? Condannare la donna a soffrire per sempre» - infoitinterno : Omicidio suicidio a Rivara, quelle frasi inquietanti del padre postate sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Rivara padre

Cronaca Tragedia di Rivara, il sindaco:"Lutto cittadino ma solo per il ragazzo ucciso dal padre" di CARLOTTA ROCCI Oggi sono state eseguite le autopsie sui corpi di padre e figlio, disposte dal pm ...Certo che sono turbato per la morte del bambino, nel mio post non ho difeso il padre rispetto al bambino ... del suo post su Facebook sul caso dell’infanticidio-suicidio di Rivara, il presidente ...