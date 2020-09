Rimbaud e Verlaine dividono la Francia: 'Esclusi perché gay, siano sepolti al Pantheon'" (Di martedì 22 settembre 2020) E' guerra di appelli contrapposti in Francia al presidente Emmanuel Macron sulle spoglie mortali di Arthur Rimbaud, 1854-91, e di Paul Verlaine, 1844-96,. Con un documento pubblicato sul quotidiano '... Leggi su europa.today (Di martedì 22 settembre 2020) E' guerra di appelli contrapposti inal presidente Emmanuel Macron sulle spoglie mortali di Arthur, 1854-91, e di Paul, 1844-96,. Con un documento pubblicato sul quotidiano '...

In genere, quando ci si avvicina ad un autore, è preferibile distinguere il poeta dall’uomo, la persona dalla sua scrittura. Ma ci sono dei casi (rari) in cui questa operazione diventa impossibile. Ci ...

Il Pantheon era vietato ai poeti Verlaine e Rimbaud lo meritano

Eretto come chiesa cattolica nella seconda metà del Settecento, nell'Ottocento fu trasformato in luogo dove seppellire i geni del paese. Divenne il Pantheon. Vi riposano Emile Zola, Alexander Dumas e ...

