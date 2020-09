Riforma pensioni 2021 | ultime da Perfetto | post quota 100 resterà la Fornero | ecco perché

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 22 settembre 2020) Al centro del dibattito previdenziale il prossimo incontro tra Governo e sindacati che si terrà venerdì 25 settembre, moltissimi lettori ci stanno scrivendo per sapere le intenzioni dell’esecutivo o per esprimerci la loro opinione circa le misure che costituirebbero, a loro avviso, se prese in considerazioni, quellaprevidenziale ritenuta corretta e giusta dalla maggior parte delle persone. Ossia flessibilità in uscita dai 62 anni,41 per tutti indipendentemente dall’età anagrafica, proroga opzione donna al 2023 e proroga dell’ape sociale. A tal riguardo abbiamo deciso di confrontarci con il Dott. Claudio Maria, esperto previdenziale ed autore del libro L’economista in camice edito da Aracne nel 2019,vi le sue considerazioni su quello che a ...