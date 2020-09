Ricciardi: “Per il M5s buon risultato a Benevento” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Oltre alla dilagante vittoria del sì, che in provincia di Benevento ha raggiunto la straordinaria quota del 75%, direi che è giusto sottolineare il risultato del Movimento 5 Stelle nella città capoluogo con oltre 3mila voti conquistati da Valeria Ciarambino e altrettanti dalla lista grazie ad una percentuale superiore al 12%“. Così la Sen. Sabrina Ricciardi all’indomani delle elezioni regionali. “Se si pensa che la lista del sindaco ha incassato poco più del 16%, si tratta di un buon viatico – prosegue Ricciardi – in vista delle elezioni comunali del 2021, e dimostra che, nonostante le difficoltà con cui è costretto a fare i conti chi governa sul piano nazionale, e una campagna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Oltre alla dilagante vittoria del sì, che in provincia di Benevento ha raggiunto la straordinaria quota del 75%, direi che è giusto sottolineare ildel Movimento 5 Stelle nella città capoluogo con oltre 3mila voti conquistati da Valeria Ciarambino e altrettanti dalla lista grazie ad una percentuale superiore al 12%“. Così la Sen. Sabrinaall’indomani delle elezioni regionali. “Se si pensa che la lista del sindaco ha incassato poco più del 16%, si tratta di unviatico – prosegue– in vista delle elezioni comunali del 2021, e dimostra che, nonostante le difficoltà con cui è costretto a fare i conti chi governa sul piano nazionale, e una campagna ...

