Ricciardi Oms | «Atalanta Valencia bomba microbiologica»

Walter Ricciardi ha parlato dell'emergenza Coronavirus: le dichiarazioni del membro del consiglio esecutivo dell'Oms Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Oms, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell'emergenza Coronavirus. STADI – «Bisogna rispettare i protocolli che sono stati disegnati per scuole, trasporti ed altro. Dobbiamo vedere che conseguenze avremo dopo la riapertura delle scuole, dei cinema, dei teatri. Se i risultati saranno positivi e si sarà limitata la circolazione del virus, allora si potrebbe ipotizzare anche una riapertura maggiore degli stadi e impianti sportivi. È presto per definire una percentuale di tifosi. Serve uno studio fatto per ogni singolo stadio, palazzetto. Atalanta-Valencia fu una ...

