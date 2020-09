Riapertura stadi, Sileri: “la scelta è giusta, ma troppo pochi mille posti (Di martedì 22 settembre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri”, condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). Sulla Riapertura degli stadi. “A maggio ero contrario, perché secondo me era troppo presto. Però poi visto l’andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. Ora ritengo sia giusta la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente non la capienza completa dello stadio. Ritengo però che siano troppo pochi mille posti. Io sono per una Riapertura graduale degli ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Pierpaolo, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri”, condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). Sulladegli. “A maggio ero contrario, perché secondo me erapresto. Però poi visto l’andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. Ora ritengo siala decisione di riaprire gli, ovviamente non la capienza completa delloo. Ritengo però che siano. Io sono per unagraduale degli ...

