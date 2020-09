Riapertura stadi | il virologo Pregliasco | “Non solo per i ricchi”

fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - AleSans1 : Ci si accapiglia sui nuovi contagi, sul referendum, sulla riapertura degli stadi, poi poco fa la notizia che a Lecc… - DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - zazoomblog : Questione stadi aperti: spunta la data della riapertura del San Paolo - #Questione #stadi #aperti: #spunta - zazoomblog : Coronavirus Cartabellotta (Gimbe): “In Italia godiamo ancora dei vantaggi del lockdown. Gli stadi? Una riapertura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

Perché toccherà al governatore Vincenzo De Luca firmare l’ordinanza che riapre lo stadio sia pure per soli mille tifosi ... non dà per scontato che la Regione Campania dia l’ok per la riapertura: pesa ...Io ho un allenatore che è fortissimo, quando va male vuol dire che va bene”. Sul rapporto con i tifosi e la riapertura degli stadi: “Aprire ad un terzo della capienza? Io l’ho detto ormai due mesi fa.