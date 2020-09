Renzi canta vittoria: mai un partito ha esordito così bene (Di martedì 22 settembre 2020) Decisivo "politicamente" anche se non "aritmeticamente" nel risultato elettorale per le regionali della Toscana, Matteo Renzi è ben deciso a combattere perché passi la sua lettura del risultato elettorale. In sintesi: Italia viva è un partito nuovo, mai nessuno appena nato ha fatto bene come noi. Conferenza stampa alla Camera e ospitate in radio e tv sono le armi messe in campo fin dal mattino del martedì postelettorale dall'ex premier per rafforzare la sua narrazione ed evitare che diventi senso comune un'idea di marginalità della sua creatura politica.Archiviata una ipotesi di rimescolamento complessivo delle carte nel centrosinistra e al Governo (il segretario dem Nicola Zingaretti e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono più forti all'indomani delle elezioni), Renzi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) Decisivo "politicamente" anche se non "aritmeticamente" nel risultato elettorale per le regionali della Toscana, Matteoè ben deciso a combattere perché passi la sua lettura del risultato elettorale. In sintesi: Italia viva è unnuovo, mai nessuno appena nato ha fattocome noi. Conferenza stampa alla Camera e ospitate in radio e tv sono le armi messe in campo fin dal mattino del martedì postelettorale dall'ex premier per rafforzare la sua narrazione ed evitare che diventi senso comune un'idea di marginalità della sua creatura politica.Archiviata una ipotesi di rimescolamento complessivo delle carte nel centrosinistra e al Governo (il segretario dem Nicola Zingaretti e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono più forti all'indomani delle elezioni),...

Decisivo “politicamente” anche se non “aritmeticamente” nel risultato elettorale per le regionali della Toscana, Matteo Renzi è ben deciso a combattere perché passi la sua lettura del risultato ...

Per molti analisti politici, anzi, praticamente tutti, Matteo Renzi è uno dei veri sconfitti di questa tornata elettorale, visto che il suo nuovo partito Italia Viva non è arrivato al 5% nemmeno in To ...

