Regione Lazio. Varati nuovi criteri per l'alienazione degli alloggi ATER

Cambiano i criteri di alienazione degli alloggi ATER. In particolare, la possibilità di acquisto delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica viene estesa fino ai parenti di terzo grado, anche non conviventi, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, mentre nel prezzo di vendita degli alloggi verranno computati anche i costi sostenuti dalle ATER per i lavori di manutenzione straordinaria realizzati negli ultimi cinque anni. Viene inoltre regolata la sospensione delle procedure di alienazione qualora nell'ambito del nucleo familiare esistano situazioni di estremo disagio dovuti a malattie. È prevista, infine, la facoltà di cedere la nuda proprietà degli immobili, se abitati da persone con ...

È l’unica regione che ha cambiato colore nella mappa del potere dopo le elezioni del 20 e 21 settembre: le Marche, dopo 25 anni di amministrazione di centrosinistra, saranno governate da Francesco Acq ...

Raggi, lettera al premier Conte: "A Roma l'Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica. Ma non all'ex Forlanini"

Dal punto di vista sanitario il ruolo delle Regioni è fondamentale e non a caso, a proporre la candidatura di Roma come sede dell'Agenzia è stato pochi giorni fa il governatore del Lazio Nicola ...

